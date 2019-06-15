Картину Виктора Цоя продадут на аукционе

На аукционе «12-й стул» выставят на аукцион картину «Рождение звезды», которая была написана основателем группы «Кино» Виктором Цоем с друзьями. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, картина была написана в 1985 году в Рождественский сочельник. Ее авторами стали трое молодых и практически никому неизвестных тогда людей.

Причем звезда на картине написал именно Цоем. Начальная цена лота — 900 тысяч рублей.

Уточняется, что аукцион пройдет 26 июня. На нем также будут представлены воспоминания конструктора пистолета ТТ Федора Токарева, фотография Владимира Маяковского, автографы Льва Толстого и Антона Чехова.

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