Звезду сериала «Универ» задержали в Москве

Актер Александр Гайдулян был задержан сотрудниками полиции в ходе профилактического рейда на Хохловской площади. Об этом он написал в инстаграме.

По словам актера, инцидент произошел из-за того, что один из активистов пожаловался на него и обвинил его в нарушении общественного порядка.

Он заявил, что ничего плохого не совершал.

«Меня задержали, провели беседу и выпустили. Сказали, что я матерился, но я не матерился», — отметил Гайдулян.

Он добавил, что у него нет претензий к полицейским, однако удивился, что полиция «поверила на слово» неизвестному и сразу задержала актера.

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