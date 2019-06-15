Педро Альмодовара наградили «Золотым львом»

Испанского режиссера Педро Альмодовара наградили премией «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, сообщает РИА «Новости».

Режиссер получил награду за вклад в кинематограф.

Он сможет взять в руки почетную награду во время проведения фестиваля в начале сентября.

Организаторы кинофестиваля сообщили, что решение о присуждении премии приняло руководство мероприятия.

В свою очередь режиссер заявил, что очень горд и взволнован этой новостью.

Ранее приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале присудили Антонио Бандерасу за фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара.