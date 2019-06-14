Водянова прокомментировала слова Малышевой о «детях-кретинах»

Основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова назвала высказывание телеведущей Елены Малышевой о «детях-кретинах» в эфире программы «Жить здорово!» этически недопустимым. Об этом сообщает ТАСС.

«Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние», — заявила Водянова.

По словам общественного деятеля, использование устаревшей медицинской терминологии, которая является оскорбительной, на популярном телеканале «отбрасывает» на несколько десятков лет назад.

Она также добавила, что ни одна современная медицинская классификация не содержит формулировки, которые могут задеть человека.

Актриса Наталья Водянова подчеркнула, что фонд «Обнаженные сердца» возмущен появлением на Первом канале высказывания «дети-кретины» по отношению к умственно отсталым детям.

Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн отреагировал на заявление Елены Малышевой.