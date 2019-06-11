Любимая певица Голунова Лобода обрадовалась прекращению его уголовного дела

Российская певица Светлана Лобода обрадовалась освобождению журналиста «Медузы» Ивана Голунова после окончания его уголовного дела. Об этом певица рассказала в сториз в своем инстаграме.

После этого телеграм-канал «Медузы» рассказал о том, что Светлана является любимой певицей Голунова.

Ранее сообщалось, что Иван Голунов сделал первое заявление на свободе. До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков.