Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В Сети опубликовано видео с пришедшим в сознание после медикаментозного сна Бари Алибасовым. Видео опубликовано в инстаграме группы «На-на».
На кадрах Алибасов лежит на кровати, закинув руки за голову. Сотрудники больницы просят его приподняться с подушки.
Ранее сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца после того, как тот по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Известно, что сейчас Алибасов пришел в себя, однако никого не узнает и не помнит, кто он такой.