Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что в настоящее время его отцу ничего не угрожает, но существует опасность летального исхода. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам сына продюсера, за Алибасовым активно наблюдают медики.

«У него сейчас все в порядке, но [есть] риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу», — заявил сын продюсера.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения о внутреннем кровотечении в желудке у отца.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.