«Темный феникс» возглавил российский прокат

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Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, картина собрала 225 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.

Как отмечается, на втором месте находится мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2», который собрал более 205 млн рублей за выходные.

При этом тройку лидеров замыкает картина «Аладдин», которая собрала более 118 млн рублей за уик-энд.

Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер «Темного феникса».