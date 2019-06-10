«Темный феникс» возглавил российский прокат
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, картина собрала 225 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.
Как отмечается, на втором месте находится мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2», который собрал более 205 млн рублей за выходные.
При этом тройку лидеров замыкает картина «Аладдин», которая собрала более 118 млн рублей за уик-энд.
Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер «Темного феникса».