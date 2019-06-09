Невзоров выступил на подтанцовке на концерте Шнурова

Журналист Александр Невзоров выступил на подтанцовке у лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова и подыграл ему на барабанах. Об этом сообщает URA.ru.

Стоит отметить, что во время концерта Шнуров неожиданно обратился к Невзорову и пригласил на сцену, так как он собирался исполнить понравившуюся журналисту песню.

«Глебыч, выходи на сцену, будешь подплясывать», — сказал Шнуров.

Журналист поднялся на сцену и во время песни ходил по сцене, покачивая головой. Затем подошел к бэк-вокалисткам и пожал им руки. Кроме того, во время концерта Невзоров, находясь на площадке, бил по барабану.

Ранее сообщалось, что российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде».