Картину Кандинского продали на аукционе за рекордную сумму

В Германии картину русского художника Василия Кандинского продали за рекордную для страны сумму - €2,5 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, картина ушла с молотка во время торгов в аукционном доме Ketter Kunst.

Уточняется, что картина называется «Лестница к замку» и датируется 1909 годом. На ней изображен замок в общине Мурнау в Баварии.

При этом сначала картину оценивали в €1,5 млн, однако всего за пять цена на нее выросла на €1 млн.

Ранее сообщалось, что натюрморт Петрова-Водкина продали за $12 млн в Лондоне.