Барак и Мишель Обама начнут записывать подкасты
Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель будут разрабатывать, продюсировать и предоставлять свои голоса для аудио-шоу сервиса подкастов. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Отмечается, что они заключили контракт со интернет-сервисом подкастов Spotify.
В компании заявили, что «Барак Обама и Мишель Обама — два самых важных голоса в мире».
Сам Барак Обама заявил, что верит в ценность «интересного, наводящего на размышления разговора».
Ранее бульвар имени Обамы появился в Лос-Анджелесе.