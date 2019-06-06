Барак и Мишель Обама начнут записывать подкасты

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель будут разрабатывать, продюсировать и предоставлять свои голоса для аудио-шоу сервиса подкастов. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Отмечается, что они заключили контракт со интернет-сервисом подкастов Spotify.

В компании заявили, что «Барак Обама и Мишель Обама — два самых важных голоса в мире».

Сам Барак Обама заявил, что верит в ценность «интересного, наводящего на размышления разговора».

Ранее бульвар имени Обамы появился в Лос-Анджелесе.