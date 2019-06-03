В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Зрители сериала «Чернобыль» обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившейся в новой серии памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии ЧАЭС в 2011 году. Монумент расположен в сквере возле библиотеки имени Вернадского, которая в рамках сериала «Чернобыль» выдается за столичную библиотеку МГУ имени Ломоносова.
Эпизод «Счастье всего человечества» вышел 27 мая.
«Интересный момент в 4 серии сериала «Чернобыль». В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы», — написал один из пользователей фейсбука.
Ранее сообщалось, что в последней серии «Игры Престолов», создателем которой также выступил HBO, фанаты обнаружили пластиковую бутылку.