В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Зрители сериала «Чернобыль» обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают появившейся в новой серии памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии ЧАЭС в 2011 году. Монумент расположен в сквере возле библиотеки имени Вернадского, которая в рамках сериала «Чернобыль» выдается за столичную библиотеку МГУ имени Ломоносова.

Эпизод «Счастье всего человечества» вышел 27 мая.

«Интересный момент в 4 серии сериала «Чернобыль». В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы», — написал один из пользователей фейсбука.

Ранее сообщалось, что в последней серии «Игры Престолов», создателем которой также выступил HBO, фанаты обнаружили пластиковую бутылку.