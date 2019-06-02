Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая впервые рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым, передает НТВ.

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.

Она рассказала, что Пугачева не видела в ней соперницу и помогала советами в вопросах шоу-бизнеса.

Стоцкая добавила, что в какой-то момент ее отношения с Киркоровым стали очень романтичными, первый раз они поцеловались «чуть ли не в лифте».

Она рассказала, что сильные чувства к артисту у нее сохранились до сих пор.

Ранее Стоцкая признавалась, что рядом с Киркоровым она подхватила «звездную болезнь».