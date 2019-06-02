В новом Бэтмене со звездой «Сумерек» могут показать Робина и Женщину-кошку
В новой трилогии DC о Бэтмене могут вернуться такие персонажи, как Робин и Женщина-кошка, сообщает Forbes.
Режиссер новой картины Мэтт Ривз обещал сделать акцент на становлении героя, однако хочет, чтобы фильм по духу получился ближе к оригинальным комиксам.
Он также допустил возможность появления в картине Пингвина и Загадочника.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
Ранее студия Warner Brothers тутвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена.
Также Мэтт Ривз раскрыл секреты «Бэтмена» без Аффлека.