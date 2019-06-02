В новом Бэтмене со звездой «Сумерек» могут показать Робина и Женщину-кошку

В новой трилогии DC о Бэтмене могут вернуться такие персонажи, как Робин и Женщина-кошка, сообщает Forbes.

Режиссер новой картины Мэтт Ривз обещал сделать акцент на становлении героя, однако хочет, чтобы фильм по духу получился ближе к оригинальным комиксам.

Он также допустил возможность появления в картине Пингвина и Загадочника.

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Ранее студия Warner Brothers тутвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена.

Также Мэтт Ривз раскрыл секреты «Бэтмена» без Аффлека.