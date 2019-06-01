В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ

В Чечне отреагировали на показанный в России фильм «Рокетмен», в котором была показана жизнь британского певца Элтона Джона. О своем мнении рассказал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, передает URA.ru.

По его словам, вероятно, после просмотра этого фильма в Чечне бы разгорелся скандал. По его мнению, реакция жителей на кинокартину была бы однозначно негативной.

«Мы по разным причинам — религиозным, ментальным... — не приемлем распущенности, разврата и прочих проявлений бездуховности и вырожденчества», — отметил Умаров.

Он заявил, что в последнее время с детьми нельзя сходить в кинотеатры, так как в фильмах постоянно какие-то провокации.

«Позор», — подчеркнул Умаров.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон раскритиковал удаление сцен c наркотиками и сексом из «Рокетмена» в России.