Композиция Yesterday группы The Beatles возглавила топ «лучших песен всех времен». Об этом сообщает 24/7 Wall Street.

Вторую строчку рейтинга занимает песня Bridge Over Troubled Water группы Simon & Garfunkel.

Тройку лидеров замыкает композиция Rolling In The Deep певицы Adele.

В рейтинг также вошли All Of Me (Джона Ледженда), Hey Jude (The Beatles), Bohemian Rhapsody (Queen) и Bad Romance (Леди Гага).

