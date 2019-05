Фанаты Натали Портман угрожают Moby

Диджей Moby (Ричард Мелвилл Холл) отменил пресс-тур по Великобиртании, на котором должен был презентовать свою книгу Then It Fell Apart, на фоне получения угроз в свой адрес. Об этом сообщает Deadline.

Ранее сообщалось, что Moby на страницах книги рассказал о своих отношениях с актрисой Натали Портман. Moby заявил, что короткий роман между ними был в 1999 году, после которого они остались друзьями. В одной из статей актриса опровергала эту информацию, но Moby разметил в соцсети подтверждающую его слова фотографию. Впоследствии он подчеркнул, что с его стороны было действительно необдуманно писать в своей книге Then It Fell Apart об отношениях с Портман, до этого не обсудив это с ней. Moby признал, что его реакция на ее последующее заявление не была высказана с «должным уважением».

По словам диджея, он получает анонимные угрозы от фанатов Портман. Они сказываются на его бизнесе и здоровье.

«Я собираюсь на некоторое время удалиться», — написал Moby в инстаграме.