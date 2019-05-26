Дочь Алсу прокомментировала итоги детского «Голоса»

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Дочь Алсу Микелла Абрамова, чья победа в проекте «Голос. Дети» была аннулирована, впервые за долгое время прокомментировала итоги конкурса в инстаграме.

Она выразила благодарность всем своим подписчикам, друзьям, организаторам шоу и наставникам, которые ее поддерживали и чью поддержку она ощущала на расстоянии.

По ее словам, она смогла осуществить свою мечту — поучаствовать в «Голосе».

«Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!», — отметила Абрамова.

Кроме того, она поздравила с победой всех финалистов проекта.

Ранее сообщалось, что победителями шоу «Голос. Дети» стали все участники финала: Ержан Максим, Валерия Кузакова, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, а также дочь певицы Алсу Микела Абрамова. Все они получили по 1 млн руб. в качестве награды.