Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей. Об этом сообщает The Associated Press.

Согласно имеющейся информации, Моргана обвиняют в незаконном обогащении, подлоге и хищении, которые он совершал в отношении людей пожилого возраста.

По данным властей, Морган наживался и на Стэне Ли, в том числе действуя от его имени, хотя у него не было таких полномочий. По данным полиции, во время раздачи автографов Ли в мае прошлого года Морган присвоил более $262 тыс. Кроме того, он якобы поселил автора комиксов в Беверли-Хиллз, чтобы иметь над ним больший контроль.

Ранее сообщалось, что режиссеры «Мстителей» снимут кино о пионере комиксов Стэне Ли.