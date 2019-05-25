Соловьев смог переубедить угрожавшего ему за бесов активиста

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что переубедил активиста из Екатеринбурга Антона Дербенева, который угрожал ему за слова о «бесах». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Соловьев сообщил, что показал уральцу снимки тех, кого он считает бесами.

По его словам, Дербенев с ним согласился.

«Выяснилось, что полностью текста выступления он не видел, а только слышал вырванные из контекста фразы», — сообщил Соловьев.

Ранее Соловьев рассказал, что встреча прошла без драки.

Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять» их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.