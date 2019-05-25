Соловьев смог переубедить угрожавшего ему за бесов активиста
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что переубедил активиста из Екатеринбурга Антона Дербенева, который угрожал ему за слова о «бесах». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Соловьев сообщил, что показал уральцу снимки тех, кого он считает бесами.
По его словам, Дербенев с ним согласился.
«Выяснилось, что полностью текста выступления он не видел, а только слышал вырванные из контекста фразы», — сообщил Соловьев.
Ранее Соловьев рассказал, что встреча прошла без драки.
Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять» их. В ответ на это Дербенев заявил, что намерен отправиться в Москву, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.