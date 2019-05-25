Финалисты детского «Голоса» получили по миллиону рублей

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Все финалисты детского шоу «Голос» получили по 1 млн руб. в качестве награды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам ведущего Дмитрия Нагиева, эти деньги семьи участников смогут потратить на развитие таланта детей.

Ранее сообщалось, что победителями шоу «Голос. Дети» стали все участники финала: Ержан Максим, Валерия Кузакова, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, а также дочь певицы Алсу Микела Абрамова.

О съемках дополнительного эпизода детского «Голоса» Первый канал объявил на фоне разгоревшегося скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы Абрамовой, после чего Первый канал аннулировал итоги шестого сезона детского «Голоса» и организовал специальный выпуск шоу.