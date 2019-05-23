Видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в Сети

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Появилось видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко (Потапа) и Анастасии Каменских. Видео с торжества опубликовал Потап в инстаграме.

На кадрах видно, как пара стоит у алтаря. Потап надевает кольцо на руку Каменских, после чего целует ее. Сама свадьба артистов проходит на природе. На заднем фоне видны деревья. Также заметно, что на торжество пары пришло большое количество людей.

Видеозапись заканчивается на моменте, когда Потап берет на руки свою жену Каменских и под крики собравшихся уносит в сторону.

Ранее сообщалось, что Потап признался в романе с Настей Каменских.

Также до этого стало известно, что Потап и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте «Потап и Настя» около 13 лет, объявили о своей свадьбе. Перед бракосочетанием Потап выпустил клип на песню «Константа».