Появился трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

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Появился новый трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Как отмечается, в картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино и Дакота Фаннинг.

События киноленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. История повествует о жизни экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.

Тарантино представил свою картину на Каннском фестивале. Параллельно с показом для фестивальной публики картину увидели и журналисты.

Картина выйдет в российский прокат в августе.

Ранее сообщалось, что появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино.