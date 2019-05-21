Появился трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Появился новый трейлер к фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Как отмечается, в картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино и Дакота Фаннинг.
События киноленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. История повествует о жизни экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.
Тарантино представил свою картину на Каннском фестивале. Параллельно с показом для фестивальной публики картину увидели и журналисты.
Картина выйдет в российский прокат в августе.
Ранее сообщалось, что появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино.