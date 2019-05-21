Звезда «Игры престолов» удивился судьбе своего героя

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Актер Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в «Игре престолов», удивился судьбе своего персонажа. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

По его словам, он оказался шокирован тем, как закончился сериал для Брана Старка.

Он также добавил, что поддерживал фанатские теории о том, что Бран станет новым Королем Ночи.

Хемпстед-Райт подчеркнул, что не знал о том, как закончится «Игра престолов» до получения сценария последней серии.

Ранее сообщалось, что финал «Игры престолов» установил рекорд.