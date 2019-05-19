Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что почетная награда была вручена актеру в воскресенье, 19 мая. После этого во Дворце показали фильм «Мсье Кляйн» (1976 год), в котором главную роль сыграл Ален Делон.

По словам представителей фестиваля, Делона награждают потому, что он легендарный актер и часть истории Каннов, как и Клинт Иствуд, Вуди Аллен и Агнес Варда.

Стоит отметить, что «Золотой пальмовой ветвью» отмечена выдающаяся карьера актера, который играл в фильмах «На ярком солнце», «Леопард», «Рокко и его братья» и многих других.

Ранее сообщалось, что обвиненный в сексизме Ален Делон получит награду в Каннах.