Представитель Израиля разрыдался во время песни на «Евровидении»

Израильский певец Коби Марими, выступающий с песней «Home» («Дом»), разрыдался во время своего выступления на международном песенном конкурсе на «Евровидении». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 1».

Певца встретили под оглушительные аплодисменты. Он без ошибок исполнил свою композицию.

После последних строк песни он закрыл лицо руками и заплакал. Через несколько секунд он неожиданно вновь пропел что-то на сцене и разрыдался.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию состязания.

Israel's Kobi Marimi brings it Home with an emotional performance here in Tel Aviv. Amazing!@Kann @KobiMarimi#DareToDream #Eurovision #ISR pic.twitter.com/nTq4WngOTA