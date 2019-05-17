Более 10 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов»

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Около 10,7 млн американцев намерены пропустить работу в понедельник, 20 мая, сразу после последней серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Об этом сообщает MarketWatch.

Как отмечается, американцы планируют не явиться на работу под предлогом болезни или использовать отгул.

Уточняется, что еще 5,8 млн человек, которые работают в воскресенье вечером, тоже думают использовать выходной, больничный или отгул, чтобы сразу посмотреть заключительную серию.

Кроме того, еще 27,2 млн фанатов сериала допускают возможность, что они не придут на работу на следующий день, либо опоздают.

Ранее сообщалось, что раскрыт секрет популярности «Игры престолов».