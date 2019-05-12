Научно-фантастический сериал «Орвилл» продлили на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, ситком, который откровенно пародирует сериал «Звездный путь», официально получил продолжение.

Как отмечается, создателем проекта является Сет Макфарлейн, который известен благодаря мультсериалам «Гриффины» и «Американский папаша».

При этом дата премьеры нового сезона «Орвилла» пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что сериал «Бруклин 9-9» получит седьмой сезон.