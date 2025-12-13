Четвертый аэропорт России ограничил полеты

В аэропорту Пскова прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве уточнили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов и носит временный характер.

До этого аналогичные меры ввели в аэропортах Калуги, Геленджика и Краснодара. Они тоже были приняты из соображений безопасности.

В Геленджике ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00. А в краснодарском аэропорту Пашковский прием и отправку рейсов приостановили на фоне режима беспилотной опасности. В МЧС предупредили жителей Кубани об угрозе падения БПЛА. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Ранее жители Орла заявили о громких звуках над городом.