Над регионами РФ сбили 94 украинских беспилотника

Минобороны: за три часа над регионами РФ сбиты 94 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«13 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

Как сообщили в министерстве обороны России, в ночь на 13 декабря силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 41 украинский беспилотник.

В Саратовской области в результате атаки дронов два человека получили несовместимые с жизнью ранения. А также повреждения получили несколько квартир в жилом доме.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадала женщина.