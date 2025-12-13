На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму работают системы ПВО

Советник главы Крыма Крючков сообщил о работе систем ПВО в Крыму
MOD Russia/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков.

Также он заявил, что враг параллельно с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) делает информационные вбросы.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 дрона были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

Вечером 13 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительным данным, российские военные сбили две воздушные цели над акваторией моря в районе мысов Херсонес и Фиолент, заявил чиновник.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

