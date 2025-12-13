«Так тяжело мне еще не было»: лыжница Непряева о дебюте на Кубке мира

Лыжница Непряева: сегодня я по-настоящему узнала, что такое спринт

Российская лыжница Дарья Непряева в своих соцсетях поделилась впечатлениями от дебюта на Кубке мира, отметив, что так тяжело ей еще не было.

«Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось. Я знатно «прикурила» — так тяжело мне ещё не было. Старт на высоте 1600 м, быстрый снег, сильные соперницы», — написала Непряева.

Непряева прошла квалификацию на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2026 года в Италии.

Непряева приняла участие в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Она не смогла попасть в четвертьфинал соревнований, заняв 39-е место. Россиянка финишировала с результатом 2.48,26, выполнив квалификационный олимпийский норматив.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее тренер сборной России рассказал, при каких условиях Непряева сможет поехать на Олимпиаду.