Пожар уничтожил съемочную площадку сериала HBO

Пожар в салоне по продаже подержанных автомобилей на севере штата Нью-Йорк полностью уничтожил съемочную площадку для нового мини-сериала HBO. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, речь идет о новом шоу HBO «Я знаю, что это правда» (I Know This Much Is True) с Марком Руффало и Рози О'Доннелл в главных ролях. К моменту пожара съемки шли уже около месяца.

Генеральный менеджер 613 Automotive Group Крис Басби назвал происшествие «огромной потерей» как для его компании, так и для HBO. По его словам, в результате пожара никто не пострадал, однако 12 машин, использовавшихся при съемках, уничтожил огонь.

Ранее сообщалось, что HBO вырезал кофейный стаканчик из четвертой серии финала «Игры престолов».