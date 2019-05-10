Звезда «Мстителей» будет ловить стриптизеров в новой комедии

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Звезда фильма «Мстители: Финал» Крис Хемсворт, который исполнил роль Тора, сыграет в новой комедии «Глубоко под прикрытием» («Down Under Cover»). Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, Хемсворт выступит в роли детектива, который пытается раскрыть серию ограблений казино. Главными подозреваемыми в них является группа эротических танцоров из Австралии. Издание уточняет, что в картине также будет задействована Тиффани Хэддиш. Она исполнит роль напарницы.

Автором сценария является Питер Хоар.

Ранее сообщалось, что персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel.