Джордж Клуни внес ясность в слухи о крещении ребенка Меган Маркл

<img src="//img.gazeta.ru/files3/906/10964906/upload-RTX3FKD0-pic905-895x505-46693.jpg">

Джордж Клуни прокомментировал слухи о том, что он будет крестным отцом ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Extra TV.

Актер заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Это неправда. Вы бы не захотели, чтобы я стал крестным отцом кого-либо. Я едва справляюсь с ролью родителя на этом этапе», — отметил Клуни.

Он добавил, что это очень трудно и страшно.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл могла выбрать имя для новорожденного сына в честь своего любимого кота.