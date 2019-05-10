Джордж Клуни внес ясность в слухи о крещении ребенка Меган Маркл
Джордж Клуни прокомментировал слухи о том, что он будет крестным отцом ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Extra TV.
Актер заявил, что эта информация не соответствует действительности.
«Это неправда. Вы бы не захотели, чтобы я стал крестным отцом кого-либо. Я едва справляюсь с ролью родителя на этом этапе», — отметил Клуни.
Он добавил, что это очень трудно и страшно.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл могла выбрать имя для новорожденного сына в честь своего любимого кота.