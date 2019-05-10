На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов

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Праздничный концерт к 9 мая «Победа. Одна на всех» показали на украинском телеканале «Интер», несмотря на протесты радикалов. Об этом сообщает ТАСС.

В передаче рассказывалось о судьбах простых как простых людей, солдат, так и выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Концерт шел два с половиной часа.

Как отмечается, каждое выступление на концерте являлось отдельной историей со своей драматургией.

Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале «Интер».