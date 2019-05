Британского комика нашли мертвым в Испании

Известный британский комик и актер Фредди Старр умер на 77-ом году жизни в своем доме в Испании. Его смерть подтвердил менеджер артиста в социальных сетях, пишет Daily Telegraph.

Тело Старра было обнаружено на полу в его испанской квартире на Коста-дель-Соль. В 2011 году комик пережил сердечный приступ.

Как отмечает таблоид The Sun, британский комик был одной из самых масштабных «звезд» 70-х, 80-х и 90-х годов.

Старр вынужден был продать свой дом в Великобритании и переехать в Испанию в 2015 году после проигранного дела о сексуальном насилии в 1974 году.

I've just heard that Freddie Starr has died.

He was the funniest man I have ever seen.

I'm so sad we have lost one of our greatest comedy talents. RIP Freddie.