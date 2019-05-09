Названо место похорон Доренко

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Ушедший из жизни главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости» со ссылкой на одного их его соратников.

По его словам, официально дата похорон будет объявлена завтра, 10 мая.

«Ожидается, что Сергей будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве», — сказал соратник Доренко.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет. По предварительной информации, журналист скончался не в результате полученных в ДТП травм, а от естественных причин.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.