В ЕС приостановили безвизовый режим для некоторых граждан Грузии

ЕК приостановила безвиз для дипломатических и служебных паспортов Грузии
Zurab Tsertsvadze/AP

Европейская комиссия (ЕК) приостановила безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

«Сегодня Европейская комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Теперь им необходимо иметь визу при въезде в Шенгенскую зону в официальных целях», — говорится в сообщении.

В ЕК добавили, что решение было принято в ответ на «преднамеренное и непрекращающееся нарушение Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима».

В феврале вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заявила, что решение Евросоюза отменить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов из-за якобы «отступления от демократии» — ни что иное, как «безрезультатный шантаж». По словам парламентария, этот шаг «был известен давно».

Ранее в Тбилиси призвали ЕС смириться с независимой политикой Грузии.

 
