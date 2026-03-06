Размер шрифта
Сийярто раскрыл, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину

Сийярто: с января через Венгрию на Украину перевезли $900 млн и €420 млн
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января 2026 года через венгерскую территорию на Украину было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков. Его слова приводит агентство MTI.

«С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности $900 млн и €420 млн, а также 146 кг золотых слитков», — сказал министр.

Накануне Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии сообщило, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, в том числе экс-генерала украинских спецслужб, который отвечал за перевозку из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота.

Украинский Ощадбанк сообщил, что его инкассаторы, которых задержали в Венгрии, перевозили около $80 млн, €35 млн и 9 кг золота.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что руководство Венгрии якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
