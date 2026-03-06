Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В Киргизии заявили о нахождении крупного схрона с оружием

ГКНБ: в Киргизии нашли схрон с оружием, предназначенным для смены власти
РИА Новости

Крупный схрон с оружием, которое было предназначено для насильственной смены власти, нашли на территории Ошской области Киргизии. Об этом заявил Государственный комитет национальной безопасности ГКНБ республики, передает РИА Новости.

В него входило 12 автоматов Калашникова, более 700 патронов, а также пистолеты и другое оружие. В ГКНБ заявили, что этот схрон был подготовлен и предназначен для совершения особо тяжких преступлений, в том числе дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«Конечной целью преступных элементов, в случае наступления благоприятной для них политической обстановки, являлась попытка вооруженного переворота с последующим приведением к власти подконтрольного криминальному миру политика», — говорится в заявлении.

В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров исключил возможность государственного переворота в стране, заявив, что для этого «не существует ситуации» и законы этого не допускают.

Ранее СВР заявляла, что Запад попытается добиться смены конституционного строя в Белоруссии.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!