В Киргизии заявили о нахождении крупного схрона с оружием

ГКНБ: в Киргизии нашли схрон с оружием, предназначенным для смены власти

Крупный схрон с оружием, которое было предназначено для насильственной смены власти, нашли на территории Ошской области Киргизии. Об этом заявил Государственный комитет национальной безопасности ГКНБ республики, передает РИА Новости.

В него входило 12 автоматов Калашникова, более 700 патронов, а также пистолеты и другое оружие. В ГКНБ заявили, что этот схрон был подготовлен и предназначен для совершения особо тяжких преступлений, в том числе дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«Конечной целью преступных элементов, в случае наступления благоприятной для них политической обстановки, являлась попытка вооруженного переворота с последующим приведением к власти подконтрольного криминальному миру политика», — говорится в заявлении.

В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров исключил возможность государственного переворота в стране, заявив, что для этого «не существует ситуации» и законы этого не допускают.

Ранее СВР заявляла, что Запад попытается добиться смены конституционного строя в Белоруссии.