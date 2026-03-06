Москвичам рассказали, когда закончатся холода

В ночь с 8 на 9 марта в Москве и Московской области снова ожидаются морозы. При этом грядущее похолодание будет не последним в этом сезоне. Об этом «Ридусу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в ночь с 5 на 6 марта температура в столичном регионе опустилась до -5°C. Схожая погода будет и в ночь после Международного женского дня.

Специалист отметил, что резкие похолодания в Москве и Московской области будут периодически случаться минимум до конца месяца.

«Мы не гарантированы от возвращения холодов не только во второй половине марта, но и в первой половине апреля. И морозы до -10°C вполне вероятны», — предупредил он.

При этом эксперт добавил, что все грядущие понижения температуры будут кратковременными. Ожидается, что к концу марта среднесуточная температура в столичном региона будет не ниже +4°C. Такие показатели соответствуют климатической норме.

