Российских бьюти-мастеров предупредили о мошенниках

Аферисты начали воровать у российских бьюти-мастеров данные клиентов через мессенджер Telegram. Об этом сообщает Life, ссылаясь на канал SHOT.

Уточняется, что перед Международным женским днем такая схема особенно распространена.

«Маникюрщице или «бровисту» пишет подставной клиент — интересуется свободными окошками, после чего просит созвониться и обсудить по телефону точную дату и время записи. В этот момент мастеру звонят с двух разных номеров: если ответить на любой из этих звонков, связь тут же прервется», — говорится в посте.

Потом «клиент» пишет, что у него две сим-карты, в которых он запутался, и просит мастера назвать последние четыре цифры номера, с которого он сейчас якобы звонил. Эти цифры, которые являются кодом для программы, открывающей доступ к ее аккаунту.

«Угнанные» странички мошенники используют для обмана друзей и родственников, и получения клиентских данных.

Есть и другие схемы обмана через мессенджер перед праздником. Так, злоумышленники создают тематические чаты и каналы в Telegram, где предлагают купить цветы по выгодным ценам к празднику. После получения предоплаты они блокируют покупателя.

Ранее мошенники использовали фишинговые сайты и переводы на личные карты для обмана покупателей перед 8 Марта.