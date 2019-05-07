Disney перенес премьеру «Аватара-2»

Кадр из фильма «Аватар» (2009)
20th Century Fox Film Corporation

The Walt Disney Company отложила премьеру второй части «Аватара», сообщает The Variety.

Премьера состоится произойдет 17 декабря 2021.

Также были названы даты выхода новых «Звездных войн».

«Звездные войны» возьмут перерыв после девятого эпизода.