Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

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Советский и гузинский певец Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ТВЦ.ru.

Кикабидзе подчеркнул, что «имеет честь» называть Зеленского своим «другом». Однако теперь, добавил артист, он будет называть его «президентом всей Украины».

Музыкант заверил, что за Зеленского «болела вся Грузия» и пожелал ему «мудро» управлять «огромной страной».

Ранее известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку.