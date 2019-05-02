Лоза назвал главную ошибку в детском «Голосе»

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Российский музыкант Юрий Лоза написал в своем фейсбуке, что на шоу «Голос. Дети» набирают «типажи», а не действительно талантливых детей.

По его словам, об этом ему рассказал Юрий Аксюта, который занимается вопросами «музыкального вещания» на «Первом канале».

«Ему [Аксюте] нужны в первую очередь типажи. Поэтому талантливые и голосистые убираются ещё до слепых прослушиваний, чтобы не мешали вести по сетке проекта «своих» и подходящих по картинке», — написал Лоза.

В связи с этим он предложил придумать другое название для шоу, например, «Симпатяшка», «Первачок» или «Детская неожиданность», чтобы акцентировать внимание на другом характере передачи.

Лоза подчеркнул, что не смотрел ни одной серии «Голос. Дети».

Ранее сообщалось, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) готовит заявление по поводу скандала с победой ее дочери Микеллы на шоу «Голос. Дети».