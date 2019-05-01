Финал «Мстителей» поставил рекорд по сбору в России

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Американский фильм «Мстители. Финал» поставил рекорд, собрав в российском прокате более 1 млрд руб. за три дня. Об этом сообщает Kinometro.

Как отмечается, предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: война бесконечности», который собрал такую же сумму за четыре дня проката в России.

Уточняется, что на настоящий момент кинокартину просмотрели почти 3,4 млн зрителей.

Ранее сообщалось, что Роберт Дауни-младший получил $75 млн за «Мстители: Война бесконечности».