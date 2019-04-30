Обладатель прав на «Голос» обеспокоился скандалом с дочерью Алсу
Компания Talpa Media, которая владеет франшизой телевизионных конкурсов The Voice, отреагировала на скандал с детским шоу «Голос» в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что консультации с Talpa Media в связи с произошедшим проводит Первый канал.
«Обе компании относятся к этому очень серьезно», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях.