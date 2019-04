Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм

Режиссер оскароносного фильма «Зеленая книга» Питер Фаррелли снимет новую картину. Об этом сообщает Variety.

Как отмечается, следующая работа Фаррелли будет основана на книге «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War» (Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны». — «Газета.Ru»). Это реальная история мужчины, который покинул Нью-Йорк в 1967 году, чтобы поделиться несколькими сортами пива с друзьями детства, которые в это время были на войне во Вьетнаме.

Сценарий будет написан самим режиссером вместе с Брайаном Керри и Питом Джонсом.

