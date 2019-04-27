Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм

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Режиссер оскароносного фильма «Зеленая книга» Питер Фаррелли снимет новую картину. Об этом сообщает Variety.

Как отмечается, следующая работа Фаррелли будет основана на книге «The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War» (Величайшая поездка с пивом: настоящая история дружбы, которая сильнее войны». — «Газета.Ru»). Это реальная история мужчины, который покинул Нью-Йорк в 1967 году, чтобы поделиться несколькими сортами пива с друзьями детства, которые в это время были на войне во Вьетнаме.

Сценарий будет написан самим режиссером вместе с Брайаном Керри и Питом Джонсом.

Ранее сообщалось, что режиссеры «Мстителей» снимут кино о пионере комиксов Стэне Ли.