После победы дочери Алсу Галкин рассказал, кто ему понравился в «Голосе»

Максим Галкин рассказал ночью в инстаграме, кто ему понравился на шоу «Голос. Дети».

Победительницей была признана дочь Алсу, но эту новость с гневом встретили пользователи соцсетей.

Также стало известно, что будет произведена ревизия процесса подсчета голосов.

Галкин отметил, что лично ему понравилось выступление Максима Ержана.

Ранее певица Светлана Лобода, которая была наставницей на шоу «Голос. Дети», в ночь с 26 на 27 апреля разметила пост с фотографиями участников программы, который ее подписчики сочли руководством к действию.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.